Gelsenkirchen (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart strebt beim FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) seinen dritten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga an. Auf ihren angeschlagenen Mittelfeldstrategen Angelo Stiller müssen die Schwaben im Traditionsduell zwar noch verzichten. Die bisherige Heim-Bilanz der Schalker dürfte dem VfB aber Mut machen: Noch hat der Aufsteiger in dieser Saison im eigenen Stadion kein einziges Tor geschossen.