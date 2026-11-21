VfB auf Schalke - Freiburg auf dem Dorf
Die Stuttgarter reisen zum Traditionsduell nach Gelsenkirchen. Der Sport-Club ist bei heimstarken Elversbergern zu Gast. TSG-Coach Ilzer freut sich auf das Duell mit einem befreundeten Trainer.
Gelsenkirchen (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart strebt beim FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) seinen dritten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga an. Auf ihren angeschlagenen Mittelfeldstrategen Angelo Stiller müssen die Schwaben im Traditionsduell zwar noch verzichten. Die bisherige Heim-Bilanz der Schalker dürfte dem VfB aber Mut machen: Noch hat der Aufsteiger in dieser Saison im eigenen Stadion kein einziges Tor geschossen.
Bereits am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky und DAZN) sind der SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim im Einsatz. Freiburg ist beim überraschend starken Aufsteiger SV Elversberg zu Gast, der drei seiner bisherigen vier Heimspiele gewonnen hat. Die TSG tritt bei Eintracht Frankfurt an. Es ist auch das Duell der befreundeten Trainer Christian Ilzer und Adi Hütter.