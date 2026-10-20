Champions League

VfB erwartet Atlético zum Königsklassen-Knaller

Der VfB Stuttgart steht vor einem echten Highlight in der Ligaphase der Königsklasse: Atlético Madrid ist zu Gast - mit einem prominenten Trainer auf der Bank.

Am Dienstag trifft der VfB Stuttgart auf Atlético Madrid. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Am Dienstag trifft der VfB Stuttgart auf Atlético Madrid. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Tage nach dem Dämpfer in der Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) schon wieder in der Champions League gefordert. Gegen Atlético Madrid wollen die Schwaben nicht nur Wiedergutmachung für die 0:1-Niederlage beim Hamburger SV betreiben, sondern auch den nächsten Schritt Richtung K.-o.-Phase machen.

Atlético ist der mit Abstand namhafteste Gegner der Stuttgarter bei ihren Heimspielen in der Ligaphase der Königsklasse. Die Spanier kommen mit Star-Trainer Diego Simeone und einer ganzen Reihe von internationalen Topspielern. In der heimischen Liga sind die Madrilenen aktuell Tabellenzweiter.

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