VfB Stuttgart bestätigt Interesse an Wolfsburgs Pejcinovic
Wolfsburgs Pejcinovic traf in der vorigen Saison zwölfmal – jetzt buhlt der VfB um den Offensivmann. Doch ein Wechsel bahnt sich vorerst nicht an.
Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sein Interesse an Offensivspieler Dzenan Pejcinovic vom Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg bestätigt. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erklärte zum Auftakt der Vorbereitung, dass sich die Schwaben mit dem 21-Jährigen beschäftigen.
«Was ich bestätigen kann, ist, dass wir an dem Spieler Interesse gezeigt haben», sagte der Funktionär. «Ich glaube schon, dass wir da seriös bleiben müssen. Der Spieler hat einen Arbeitsvertrag beim VfL Wolfsburg. Deswegen glaube ich nicht, dass es an der Zeit ist, darüber zu spekulieren, ob so etwas vonstattengehen kann oder nicht. Er macht die Vorbereitung beim VfL, die macht er ordentlich. Mehr ist zum aktuellen Zeitpunkt dazu nicht zu sagen.»
Zwölf Tore in 34 Pflichtspielen
Mittelstürmer Pejcinovic gehörte zu den wenigen Lichtblicken in einer enttäuschenden Spielzeit der Niedersachsen. In 34 Pflichtspielen für den VfL erzielte er zwölf Treffer. Medienberichten zufolge soll die Ablöseforderung rund 25 Millionen Euro betragen. Die Clubs liegen demnach noch auseinander.
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hielt sich bedeckt. «Ich muss nicht beschreiben, was für ein Spielertyp er ist. Fest steht, dass wir auf der Position noch Bedarf sehen», meinte der Coach und verwies auf die zuvor getätigten Aussagen von Wohlgemuth.