DFB-Pokal

VfB unter Druck - Freiburg und TSG gegen Zweitligisten

Die Stuttgarter sind nach der Blamage gegen Gladbach gefordert - und hoffen auf ihr Pokal-Gesicht. Der Sport-Club tritt zu Hause an, Hoffenheim im hohen Norden.

Sebastian Hoeneß und der VfB sind in Paderborn zu Gast. (Archivbild) Foto: Gregor Fischer/dpa
Sebastian Hoeneß und der VfB sind in Paderborn zu Gast. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hofft nach dem neuerlichen Rückschlag in der Fußball-Bundesliga auf eine Reaktion im DFB-Pokal. Die Schwaben stehen im Zweitrunden-Spiel beim SC Paderborn am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) unter Druck. Zu enttäuschend war ihr Auftritt bei der 2:3-Niederlage in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag.

Im Pokal lief es für den VfB zuletzt aber blendend: 2025 holte er den Titel, in der vergangenen Saison verlor er erst im Finale gegen Bayern München.

Auch der SC Freiburg will am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur - nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. Die TSG 1899 Hoffenheim tritt ebenfalls gegen einen Zweitligisten an und ist im hohen Norden bei Holstein Kiel zu Gast (20.45 Uhr/Sky).

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