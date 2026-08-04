Wetter

Viel Regen nach Hitze erwartet – DWD spricht von Unwettern

Bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde möglich: Der DWD sieht vor allem die Wassermengen als Gefahr. Wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt.

Große Regenpfützen erwarten den Südwesten auch in den kommenden Tagen. Foto: Thomas Warnack/dpa
Große Regenpfützen erwarten den Südwesten auch in den kommenden Tagen.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg ist heute Vorsicht angesagt: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht landesweit Unwettergefahr. Die Wassermengen könnten zu überfluteten Kellern und Unterführungen führen, sagte ein DWD-Sprecher. Zunächst dürfte es bei Temperaturen zwischen 30 und 38 Grad schwül werden.

Hauptgefahr: sehr viel Wasser in kurzer Zeit

Heute könnten laut dem DWD unwetterartige Gewitter mit heftigem Regen auftreten – lokal sollen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde möglich sein. Auch Hagel mit einer Größe von etwa drei Zentimetern könne fallen. Am Nachmittag setze ein nach Norden ziehender Regen zunächst im Bergland ein, bis zum Abend dürften dann alle Landesteile betroffen sein.

Regenphase bis Mitternacht

Nach Angaben des DWD halten Regen und Gewitter bis Mitternacht an. Winde und Böen seien dabei nicht das größte Problem, wie ein DWD-Sprecher sagte. Die Hauptgefahr gehe von den Wassermengen aus. Nur in Südbaden könnte es demnach vereinzelt auch nach Mitternacht noch etwas weiter regnen.

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Ab Mittwoch etwas niedriger – aber weiter schwül

Am Mittwoch kühle es laut dem DWD mit Temperaturen zwischen 28 und 35 etwas ab. Über der Südosthälfte Baden-Württembergs breiteten sich der Vorhersage zufolge Schauer und Gewitter aus. Die Regenmengen sollen mit 20 bis 25 Litern pro Quadratmeter geringer ausfallen als am Vortag. Im Rest des Landes winke dagegen öfter die Sonne. Erneut werde es aber schwül.

Donnerstag sonnig, nachts gut zum Durchlüften

Am Donnerstag erwartet der DWD 25 bis 31 Grad, viel Sonne und nur gelegentlich Quellwölkchen. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 11 bis 16 Grad.

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