Viele Wolken, aber kaum Regen zum Wochenstart

Offenbach (dpa/lhe) - Viele Wolken, Nebel aber erst mal kaum Regen gibt es in Hessen zum Wochenstart. Am Montag soll es nach der Auflösung des Nebels wechselnd bis stark bewölkt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Es bleibe bei Temperaturen bis neun Grad meist niederschlagsfrei. An diesem Wetter ändert sich auch am Dienstag nichts. Erst am Mittwoch breitet sich den Meteorologen zufolge von Südwesten her Regen aus. Die Temperaturen liegen dann zwischen acht und zwölf Grad.