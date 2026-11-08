Vorhersage

Viele Wolken, aber kaum Regen zum Wochenstart

Nebel und viele Wolken bringt das Wetter. Aber erst mal ist kaum Niederschlag zu erwarten.

Es bleibt herbstlich. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Es bleibt herbstlich. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Viele Wolken, Nebel aber erst mal kaum Regen gibt es in Hessen zum Wochenstart. Am Montag soll es nach der Auflösung des Nebels wechselnd bis stark bewölkt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Es bleibe bei Temperaturen bis neun Grad meist niederschlagsfrei. An diesem Wetter ändert sich auch am Dienstag nichts. Erst am Mittwoch breitet sich den Meteorologen zufolge von Südwesten her Regen aus. Die Temperaturen liegen dann zwischen acht und zwölf Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Alles dabei: Nebel, Regen, Wolken und Sonne in Hessen
Vorhersage

Alles dabei: Nebel, Regen, Wolken und Sonne in Hessen

Das Wochenende beschert Hessen wechselhaftes Wetter. Tagsüber bleibt es aber warm.

12.09.2026

Wolkiges Wetter zum Wochenstart in Hessen
Vorhersage

Wolkiges Wetter zum Wochenstart in Hessen

Die neue Woche startet in Hessen mit Wolken und Nebel. Es bleibt aber zunächst trocken. Sonne ist nicht zu sehen.

09.02.2026

Das Wetter bringt Wolken und Regen
Herbstwetter

Das Wetter bringt Wolken und Regen

Das Wetter bleibt herbstlich. Die Temperaturen sollen laut Deutschem Wetterdienst im einstelligen Bereich liegen.

27.11.2025

Wetter

Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in Hessen

Die Woche beginnt in Hessen mit Regen, Nebel und einzelnen Gewittern. Ab Mittwoch zeigt sich der Herbst dafür von seiner freundlichen Seite.

14.10.2024

Wetter

Viele Wolken und teils Regen zum Wochenstart in Hessen

Nach einem frühlingshaft milden Wochenende bringt der Wochenstart wieder vermehrt Wolken und Regen nach Hessen. Es wird kühler.

03.03.2024