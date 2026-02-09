Vorhersage

Wolkiges Wetter zum Wochenstart in Hessen

Die neue Woche startet in Hessen mit Wolken und Nebel. Es bleibt aber zunächst trocken. Sonne ist nicht zu sehen.

Die Temperaturen sind mit bis zu acht Grad verhältnismäßig mild. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Temperaturen sind mit bis zu acht Grad verhältnismäßig mild. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Mit starker Bewölkung und gebietsweise Nebel am Morgen startet die Woche in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von Temperaturen von bis zu acht Grad aus. Bei mäßigem Wind bleibt es niederschlagsfrei.

Am Dienstag ist es laut der DWD-Vorhersage nach Auflösung örtlicher Nebelfelder zunächst wolkig und im Tagesverlauf zunehmend stark bewölkt. In der Südhälfte von Hessen muss gebietsweise mit leichtem Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und neun Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Mittwoch wird es von Südwesten zunehmend regnerisch. Im hessischen Bergland ist nach der Vorhersage Metrologen lokal gefrierende Glätte möglich.

