Wolkiges Wetter zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Mit starker Bewölkung und gebietsweise Nebel am Morgen startet die Woche in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von Temperaturen von bis zu acht Grad aus. Bei mäßigem Wind bleibt es niederschlagsfrei.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Am Dienstag ist es laut der DWD-Vorhersage nach Auflösung örtlicher Nebelfelder zunächst wolkig und im Tagesverlauf zunehmend stark bewölkt. In der Südhälfte von Hessen muss gebietsweise mit leichtem Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und neun Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.