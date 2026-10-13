Wetter

Viele Wolken und Nebel in Hessen erwartet

Nach wolkigem und regnerischem Wetter bleibt es in Hessen ab Mittwoch trocken. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

Die nächsten Tage in Hessen werden wolkig. (Symbolbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Die nächsten Tage in Hessen werden wolkig. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der Dienstag startet in Hessen neblig, von Westen ziehen zunehmend Wolken auf. Im Tagesverlauf rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad, im höheren Bergland bei um die elf Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. 

In der Nacht zum Mittwoch wird es ebenfalls wolkig und örtlich regnerisch. Wolken und Regen verziehen sich im Laufe der Nacht, dafür bilden sich Nebelfelder. Die Temperaturen fallen auf elf bis sieben Grad. Am Mittwoch rechnet der DWD nach Auflösung des Nebels mit vielen Wolken. Gegen Nachmittag wird es heiter und bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad, im höheren Bergland auf um die 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Die Nacht zum Donnerstag wird gering bewölkt, teils klar und trocken. Gebietsweise ist dichter Nebel möglich. Die Temperaturen fallen auf acht bis vier Grad. Am Donnerstag löst sich der Nebel auf und der DWD erwartet meist heiteres Wetter. Es bleibt trocken, bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

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