Darmstadt (dpa/lhe) - Vor knapp einem Jahr ist die umstrittene Teillegalisierung des Cannabis-Anbaus in Deutschland in Kraft getreten. Inzwischen ist in Hessen vier Vereinigungen der Anbau von Cannabis erlaubt worden. Insgesamt sind nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt 27 entsprechende Anträge eingereicht worden.