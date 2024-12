Zwei Genehmigungen für Cannabis-Anbau in Hessen

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Inkrafttreten der umstrittenen Teillegalisierung des Cannabis-Anbaus Anfang Juli sind in Hessen mittlerweile zwei Anträge genehmigt worden. In der vergangenen Woche erhielt der Verein «Broccoli Buddies» in Schlitz im Vogelsbergkreis als erster eine Genehmigung, bestätigte das landesweit zuständige Regierungspräsidium Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein zweiter Antrag wurde im Landkreis Gießen genehmigt.