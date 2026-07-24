Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Unterfranken
Eine Frau ist mit zwei Kindern im Wagen auf einer Staatsstraße unterwegs, als ein anderes Auto in den Gegenverkehr gerät. Vier Menschen werden beim Frontalzusammenstoß verletzt.
Riedenheim (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Straße im Landkreis Würzburg sind vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Mann mit seinem Wagen auf einer Staatsstraße bei Riedenheim in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei das Fahrzeug gegen den Wagen einer 71-Jährigen mit zwei Kindern im Alter von 9 und 11 Jahren an Bord gestoßen.
Mehrere Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen, um die vier Verletzten in verschiedene Krankenhäuser zu bringen, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr schwebe aber niemand. Warum der Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelte dazu.