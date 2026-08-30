Vierjähriges Kind kommt nach Frontalzusammenstoß in Klinik
Ein 71-Jähriger prallt mit seinem Auto gegen eine Leitplanke und stößt frontal mit einem anderen Wagen zusammen. In dem entgegenkommenden Auto sitzt eine Mutter mit ihrem Kind.
Gaiberg (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß verletzt worden, darunter auch ein vierjähriges Kind. Ein 71-Jähriger war am Samstagabend auf einer Landstraße bei Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Dabei stieß er am Samstag auch frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.
In dem entgegenkommendem Auto saß eine 25 Jahre alte Mutter mit ihrem vierjährigen Kind. Sanitäter brachten die beiden und den 71-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Das Kind sei dabei rein zur Vorsicht in Begleitung seines Vaters in eine Kinderklinik bekommen, so die Polizei.