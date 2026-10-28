Vodafone-Störung soll im Laufe des Vormittags behoben sein
Am Dienstag fällt eine Betriebsstelle des Unternehmens in Frankfurt-Ginnheim aus - mit Folgen für zahlreiche Menschen zwischen Frankfurt und Bad Vilbel. Wann die Störung behoben sein soll.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Störung beim Telekommunikationskonzern Vodafone im Raum Frankfurt und Bad Vilbel dauert weiter an. Wie ein Unternehmenssprecher am Morgen auf Anfrage mitteilte, sollen Vodafone-Kunden im Laufe des Vormittags wieder Zugriff auf Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie erhalten.
In Frankfurt-Ginnheim war am Dienstagnachmittag durch Bohrungen auf einer Baustelle ein «Anbindungsfehler» aufgetreten. Betroffen von der Störung sind nach Unternehmensangaben bis zu 28.386 Kabelkunden. Man habe die gesamte Nacht an der Behebung gearbeitet, so der Unternehmenssprecher. Auf einer Länge von mehreren hundert Metern sei inzwischen ein neues Glasfaserkabel verlegt worden. Dessen Enden müssten nun zusammengeführt werden. Das dauert demnach noch mehrere Stunden.
Wann genau Kunden wieder ihr Festnetztelefon oder Kabel-TV nutzen können, ist noch unklar. Wichtig zu wissen sei, dass nicht alle Kunden gleichzeitig wieder ans Netz gehen, sagte der Sprecher. Dies geschieht stattdessen nach und nach am Vormittag, wie er ankündigte.