Vier Tage lang

Volksfeststimmung am Mainufer

Wem die Sommerferien langsam zu ruhig werden, der hat am Wochenende in Frankfurt die Chance auf Abwechslung: beim Mainfest, einem Volksfest mit Ursprung im Mittelalter.

Das Mainfest findet immer am ersten Augustwochenende statt. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Das Mainfest findet immer am ersten Augustwochenende statt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Mainufer herrscht ab diesem Freitag wieder Volksfeststimmung. Beim Mainfest gibt es Fahrgeschäfte, ein Kulturprogramm und regionale Spezialitäten. Ein traditionelles Highlight ist das Fischerstechen am Sonntagmittag (12.00 Uhr), bei dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit historischen Kostümen und langen Stangen auf Booten gegeneinander antreten. 

Die offizielle Eröffnung ist für Freitagabend, 18.00 Uhr, geplant. Stadträtin Elke Voitl (Grüne) wird auf dem Römerberg den Weinbrunnen anzapfen und nach altem Brauch den Ochsen am Spieß anschneiden. Schon zuvor, ab 12.00 Uhr, haben die Stände und Attraktionen geöffnet. 

Riesenrad, Auto-Scooter und Kinder-Achterbahn

Gefeiert wird am Mainkai, am Fahrtor und auf dem Römerberg. Mehr als 100 Stände und Fahrgeschäfte werden nach Angaben der Veranstalter vor Ort sein, darunter Riesenrad, Auto-Scooter und Kinder-Achterbahn. Auf dem Römerberg ist eine Bühne aufgebaut, Programm gibt es dort an allen Festtagen. 

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Geöffnet ist das Fest am Freitag und am Samstag von 12.00 Uhr mittags bis 1.00 Uhr nachts, am Sonntag und am Montag von 12.00 bis 24.00 Uhr. 

Traditionell ist auch das große Feuerwerk zum Abschluss am Montagabend, es beginnt um 22.00 Uhr und ist nach Angaben der Stadt zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke besonders gut sichtbar. 

Das Mainfest hat seine Wurzeln im Mittelalter: Als Ursprung gilt die Weihe der Dreikönigskirche am 23. Juli 1340.

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