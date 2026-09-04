Bei Karlsruhe

Auffahrunfall auf A5 – Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Karlsruhe werden sechs Menschen verletzt. Der Verkehr kommt zeitweise zum Erliegen, inzwischen läuft er langsam wieder an.

Ein Rettungshubschrauber wurde an die Unfallstelle beordert. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Rettungshubschrauber wurde an die Unfallstelle beordert. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Die Fahrbahn in Richtung Norden war zeitweise voll gesperrt worden. Am Nachmittag konnten zwei Spuren wieder freigegeben werden und der Verkehr lief langsam an, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Staulänge betrug am Mittag etwa sieben Kilometer.

Ersten Erkenntnissen nach kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Diese seien daraufhin ins Schleudern geraten und hätten ein drittes Auto erwischt. Alle drei Fahrzeuge kamen auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. In den Autos hätten sich insgesamt sechs Menschen befunden – vier Erwachsene und zwei Kinder. Alle wurden verletzt, wie schwer blieb allerdings unklar. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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