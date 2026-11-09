Volltreffer: Seitz macht Wehen zur Mannschaft der Stunde

Wiesbaden (dpa/lhe) - Als Belohnung für die beeindruckende Erfolgsserie unter seiner Führung gönnte Jochen Seitz den Drittliga-Profis des SV Wehen Wiesbaden einen Kurzurlaub. «Die Jungs haben sich jetzt tatsächlich ein paar freie Tage verdient. Wir haben aus den sechs Spielen 16 Punkte geholt. Das ist natürlich herausragend», sagte der SVWW-Trainer über die Aufholjagd seit seinem Amtsantritt.

Als Seitz bei den Hessen am 23. September die Nachfolge des kurz zuvor entlassenen Daniel Scherning antrat, stand der Verein als Tabellenvorletzter mit nur fünf Punkten ganz schlecht da. Statt Aufstiegsträumen gab es Abstiegsängste.

Knapp sieben Wochen später ist das Team in der 3. Fußball-Liga mit 21 Zählern Vierter - und darf in dieser Verfassung sogar auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga hoffen. Auch wenn der Weg dorthin noch weit ist. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt sechs Punkte, zu einem direkten Aufstiegsrang acht Zähler.

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Trainer drückte den Reset-Knopf

Doch wie konnte es überhaupt zu der bemerkenswerten Trendwende kommen? «Das ist erst mal verbunden mit viel Arbeit. Wir haben fast alles auf den Kopf gestellt», verriet Seitz jüngst im Magenta-Podcast «4zu3» das Erfolgsgeheimnis von sechs ungeschlagenen Spielen in Serie.

Dabei profitierte er auch vom günstigen Zeitpunkt seiner Verpflichtung, die in die erste Länderspielpause dieser Saison fiel. «Da konnte man die Probleme, die bestanden haben, mit der Mannschaft abarbeiten und verbessern», berichtete Seitz.

Foto: Uwe Anspach/dpa Die Fans des SV Wehen Wiesbaden haben wieder viel Freude an ihrer Mannschaft. (Archivbild)

Ganz wichtig: Der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer, der vor seinem Engagement in Wiesbaden mit dem 1. FC Lok Leipzig gleich zweimal nacheinander erst in der Relegation den Aufstieg in die 3. Liga verpasst hatte, verordnete dem verunsicherten Team einen kompletten Neustart.

«Wenn man eine Mannschaft mit fünf Punkten aus sieben Spielen übernimmt, liegt natürlichen einiges im Argen. Trotzdem muss man dann einen Schlussstrich ziehen und sagen: So, jetzt geht es von neuem los», erzählte Seitz und lobte: «Die Mannschaft hat das toll angenommen.»

Seitz mahnt zur Bodenhaftung

Die Defensive steht plötzlich kompakt, und im Angriff gehört die anfängliche Ladehemmung längst der Vergangenheit an. Unter Seitz, dessen Vertrag zunächst nur bis zum Saisonende gilt, haben die Hessen in sechs Drittligaspielen 21 Treffer erzielt und nur vier Gegentore bekommen. Ein Statement!

Trotzdem sieht der Coach noch «ein paar Punkte, die wir ansprechen müssen.» Dazu zählt er mehr Ruhe bei eigenem Ballbesitz und ein variableres Spielsystem. Darauf will Seitz in der Länderspielpause den Fokus legen, ehe es am 22. November mit dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellensechsten 1. FC Saarbrücken weitergeht.