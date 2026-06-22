Vor Abflug: Fluggäste klagen über Beschwerden durch Hitze

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hitzebedingt hohe Temperaturen im Innenraum eines Flugzeugs haben am Frankfurter Flughafen für einen Einsatz von Rettungskräften gesorgt. Mehrere Passagiere in der bereits besetzten Maschine klagten am Sonntagnachmittag über Unwohlsein, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main mitteilte.

Der Abflug der Passagiermaschine habe sich zunächst verzögert, hieß es. Mehr als eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Abflug seien die Rettungskräfte gegen 15.15 Uhr alarmiert worden. Die betroffenen Fluggäste wurden den Angaben zufolge durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Nach Informationen eines Sprechers der Polizei soll das Flugzeug mit einer niedrigen dreistelligen Zahl an Passagieren besetzt gewesen sein.