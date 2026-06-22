Einsatz des Rettungsdienstes

Vor Abflug: Fluggäste klagen über Beschwerden durch Hitze

Die sommerliche Hitze verursacht einen Einsatz von Rettungskräften auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Was ist passiert?

Das Flugzeug stand mehr als eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Abflug noch auf dem Vorfeld des Flughafens. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Das Flugzeug stand mehr als eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Abflug noch auf dem Vorfeld des Flughafens. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hitzebedingt hohe Temperaturen im Innenraum eines Flugzeugs haben am Frankfurter Flughafen für einen Einsatz von Rettungskräften gesorgt. Mehrere Passagiere in der bereits besetzten Maschine klagten am Sonntagnachmittag über Unwohlsein, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main mitteilte. 

Der Abflug der Passagiermaschine habe sich zunächst verzögert, hieß es. Mehr als eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Abflug seien die Rettungskräfte gegen 15.15 Uhr alarmiert worden. Die betroffenen Fluggäste wurden den Angaben zufolge durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Nach Informationen eines Sprechers der Polizei soll das Flugzeug mit einer niedrigen dreistelligen Zahl an Passagieren besetzt gewesen sein.

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