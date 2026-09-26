Ins Klinikum gebracht

Vorfahrt genommen - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 59-jähriger Motorradfahrer erleidet bei einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen. Der Autofahrer soll ihm die Vorfahrt genommen haben.

Der Motorradfahrer kam nach dem Unfall in ein Klinikum. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Motorradfahrer kam nach dem Unfall in ein Klinikum. (Symbolbild)

Ottenhöfen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall an einer Kreuzung ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde von dem Auto eines 34-Jährigen erfasst, der ihm die Vorfahrt genommen haben soll, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wollte auf die Straße bei Ottenhöfen (Ortenaukreis) einbiegen, auf der der 59 Jahre alte Motorradfahrer unterwegs war. Der Schwerverletzte kam nach der Kollision in ein Klinikum.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kollision mit Auto - Motorradfahrer fliegt über Leitplanke
Riskant überholt

Kollision mit Auto - Motorradfahrer fliegt über Leitplanke

Überholmanöver mit schwerwiegenden Folgen: Ein Autofahrer überholt trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. Dabei stößt er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

23.08.2026

Motorradfahrer von Auto erfasst: Vorfahrt genommen?
Unfall

Motorradfahrer von Auto erfasst: Vorfahrt genommen?

Ein Motorradfahrer wird bei einem Unfall in Leutkirch schwer verletzt. Laut Polizei soll ein Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen haben.

11.04.2026

Kollision mit Auto: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt
Landkreis Aschaffenburg

Kollision mit Auto: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

An einer Kreuzung stoßen ein Motorrad und ein Auto zusammen. Der 16 Jahre alte Motorradfahrer wird über die Motorhaube des Autos geschleudert. Seine Verletzungen sind lebensbedrohlich.

15.05.2025

Kollision auf Kreisstraßen-Kreuzung: drei Schwerverletzte
Auf Kreisstraßen

Kollision auf Kreisstraßen-Kreuzung: drei Schwerverletzte

Ein 44 Jahre alter Autofahrer nimmt einer Frau laut Polizei die Vorfahrt. Sein Auto stößt ihrem Wagen zusammen.

24.02.2025

Unfall in Hersfeld-Rotenburg

Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Auto und ein Motorrad kollidieren auf einer Landstraße. Der Motorradfahrer wird von seinem Fahrzeug geschleudert und verletzt sich schwer. Es gibt mehrere Ermittlungen.

06.08.2024