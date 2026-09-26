Vorfahrt genommen - Motorradfahrer schwer verletzt

Ottenhöfen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall an einer Kreuzung ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde von dem Auto eines 34-Jährigen erfasst, der ihm die Vorfahrt genommen haben soll, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wollte auf die Straße bei Ottenhöfen (Ortenaukreis) einbiegen, auf der der 59 Jahre alte Motorradfahrer unterwegs war. Der Schwerverletzte kam nach der Kollision in ein Klinikum.