Wahlbeteiligung schwankt stark
Die Beteiligung an Kommunalwahlen in Hessen bleibt tendenziell deutlich hinter Bundes- und Landtagswahlen zurück. Allerdings wurde auch schon ein Spitzenwert von über 81 Prozent erzielt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei den anstehenden Kommunalwahlen am 15. März wählt Hessen bereits zum zwanzigsten Mal seine Kreis- und Gemeindevertretungen. Die erste Abstimmung war 1946. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, erreichte die Wahlbeteiligung 1972 mit 81,4 Prozent ihren bisherigen Höchststand. Ganz anders sah es demnach bei den Kommunalwahlen 2006 aus, als nur 45,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben.
Bei Bundes- und Landtagswahlen in Hessen ist gewöhnlich eine höhere Wahlbeteiligung zu verzeichnen. Der Statistik zufolge wurden hier Höchstwerte von 91,9 Prozent bei der Bundestagswahl im Jahr 1976 beziehungsweise 87,7 Prozent bei der Landtagswahl im Jahr 1978 erzielt.