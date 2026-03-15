Wahlsonntag in Hessen ist wolkig und kühl
Stimmabgabe mit dicker Jacke: Am Tag der Kommunalwahl ist es frisch, doch es bleibt trocken. Für Mitte nächster Woche ist wieder Sonnenschein vorhergesagt.
Offenbach (dpa/lhe) - Es ist kühl, aber Regen ist nicht in Sicht: Wählerinnen und Wähler sollten heute also trockenen Fußes in die Wahllokale kommen, um an der Kommunalwahl in Hessen teilzunehmen. Der Himmel ist bewölkt, am Nachmittag und Abend lockert es von Nordwesten her auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Die Temperaturen steigen auf maximal acht bis elf Grad.
In der Nacht auf Montag regnet es, die Temperaturen sinken auf drei bis null Grad. In Hochlagen fällt Schnee, und dort besteht Glättegefahr. Es herrscht leichter Frost bei minus zwei Grad.
Viele Wolken und Regenschauer prägen laut der Vorhersage den Montag, es bleibt windig und kühl mit maximal acht bis zwölf Grad. Am Dienstag deutet sich ein Wetterwechsel an, im Laufe des Tages lockern die Wolken auf, und bis 14 Grad sind möglich. Am Mittwoch kommt dann die Sonne heraus und es wird mit bis zu 18 Grad wieder deutlich milder.