Wahlsonntag in Hessen ist wolkig und kühl

Offenbach (dpa/lhe) - Es ist kühl, aber Regen ist nicht in Sicht: Wählerinnen und Wähler sollten heute also trockenen Fußes in die Wahllokale kommen, um an der Kommunalwahl in Hessen teilzunehmen. Der Himmel ist bewölkt, am Nachmittag und Abend lockert es von Nordwesten her auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Die Temperaturen steigen auf maximal acht bis elf Grad.

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In der Nacht auf Montag regnet es, die Temperaturen sinken auf drei bis null Grad. In Hochlagen fällt Schnee, und dort besteht Glättegefahr. Es herrscht leichter Frost bei minus zwei Grad.