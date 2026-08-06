Brände

Waldbrand bei Bad Schwalbach: Einsatz dauert an

Ein Waldbrand bei Bad Schwalbach beschäftigt die Feuerwehr auch am zweiten Tag. Die Flammen haben eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern erfasst.

Nach Angaben der Feuerwehr stehen inzwischen rund 25.000 Quadratmeter Fichtenwald in Flammen. Foto: Jörg Halisch/dpa
Nach Angaben der Feuerwehr stehen inzwischen rund 25.000 Quadratmeter Fichtenwald in Flammen.

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Der Waldbrand bei Bad Schwalbach im Rheingau-Taunus-Kreis ist auch am Donnerstag bisher nicht gelöscht. Die Lage sei aber stabil, sagte ein Feuerwehrsprecher. 

Nach Angaben der Feuerwehr stehen rund 25.000 Quadratmeter des Waldes in Flammen. Eine weitere großflächige Ausbreitung konnte verhindert werden. Die Einsatzkräfte hätten sich in der Nacht darauf konzentriert, die Flanken des Feuers zu sichern. 

Verletzte Einsatzkräfte

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden zwei Feuerwehrmänner bei dem Einsatz leicht verletzt. Beide erlitten Kreislaufprobleme und wurden medizinisch versorgt. Zur Brandursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

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