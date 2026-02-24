Tarife

Warnstreiks im Nahverkehr - diese Alternativen haben Pendler

Umsteigen heißt es auch heute für viele Pendler in Hessen - in mehreren Städten kommt es zu Fahrtausfällen wegen neuer Warnstreiks im Nahverkehr. Wie klappt der Weg zur Arbeit und Schule?

Auch die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft Eswe ist von den Arbeitsniederlegungen betroffen. (Foto Archiv) Foto: Andreas Arnold/dpa
Auch die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft Eswe ist von den Arbeitsniederlegungen betroffen. (Foto Archiv)

Frankfurt/Marburg/Gießen (dpa/lhe) - Erneut müssen sich viele Pendler in Hessen für ihren Weg zur und von der Arbeit Alternativen überlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte mehrerer Verkehrsgesellschaften zu weiteren ganztägigen Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Wie schon mehrfach sind die Städte Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Marburg und Gießen betroffen. Wie kommt man dort trotz der Arbeitsniederlegungen weiter? 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In Hessens größter Frankfurt dürfte durch den Warnstreik wieder auf allen neun U-Bahn-Linien und zehn Straßenbahn-Linien Stillstand herrschen. Als Ausweichmöglichkeit stehen hier S-Bahnen, Regionalzüge, städtische Buslinien sowie Regionalbusse zur Verfügung. Gerade im Busverkehr sei aber mit teils spürbar höherer Nachfrage und dadurch auch Verspätungen zu rechnen, teilte die Stadt mit. Auch der Ersatzverkehr für die U2 zwischen Nieder-Eschbach und Gonzenheim sowie für die U5 ab 22.00 Uhr zwischen Konstablerwache und Marbachweg/Sozialzentrum und die Express-Busse dürften trotz Warnstreiks unterwegs sein.

Kurzfristig informieren ratsam

Fahrgäste sollten sich laut Empfehlung der städtischen Nahverkehrsgesellschaft traffiQ möglichst kurz vor Fahrtantritt aktuelle Informationen einzuholen - über Radiosender, das Servicetelefon des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), im Internet sowie in den sozialen Netzwerken. 

Auch in Kassel und in Teilen des Umlands müssen die Fahrgäste mit erheblichen Einschränkungen im ÖPNV rechnen, wie die Kasseler Verkehrsbetriebe bereits angekündigt hatten. Es komme zu Ausfällen auf den Linien 1 bis 29 sowie im Regio-Tram-Betrieb, hieß es auf der Homepage des Unternehmens.

Einige Buslinien in Wiesbaden nicht betroffen

In Wiesbaden fallen nach Angaben auf der Homepage von Eswe Verkehr die meisten Buslinien aus - mit Ausnahme der Linien 5, 28, 39 und 46, die von Partnerunternehmen betrieben würden sowie die Regionalbusse. «Es kann aber auch hier zu Einschränkungen kommen», so das Unternehmen. Auch das an anderen Tagen auf Abruf verfügbare «Wi Mobil» sei vom Warnstreik betroffen.

Weniger Probleme dürften Pendler auch bei diesem Warnstreik im Busverkehr in Gießen und Marburg haben. Für den Linienverkehr in Gießen rechnete die Nahverkehrstochter der Stadtwerke Gießen Mit.Bus mit keinen Auswirkungen des Warnstreikaufrufs. Auch von den Stadtwerken Marburg hieß es, dass sich Fahrgäste auf einen regulären Linienverkehr der Stadtbusse einstellen könnten. In beiden mittelhessischen Städten gelten unterschiedliche Tarifverträge für das Fahrpersonal, sodass weniger Beschäftigte in den Verdi-Warnstreikaufruf einbezogen sind.

Verdi macht Druck vor nächster Verhandlungsrunde

Die Gewerkschaft Verdi will einen Tag vor der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt bei den kommunalen Verkehrsbetrieben mit den weiteren Warnstreiks Druck machen. Die Arbeitsniederlegungen richten sich laut Verdi gegen Bestrebungen der Arbeitgeber, eine tariflich vereinbarte Zulage zur Mitarbeitergewinnung mit künftigen Tariferhöhungen verrechnen zu wollen. Zudem solle eine ebenfalls tariflich seit langem gültige Aufstockung des Krankengelds gekürzt werden. Bei den Verhandlungen an diesem Mittwoch (25. Februar) erwarte man von den Arbeitgebern, «dass sie einsichtig sind und von ihren Vorhaben ablassen», so die Gewerkschaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warnstreik und Schneefälle treffen Pendler
Tarife

Warnstreik und Schneefälle treffen Pendler

Warnstreik, heftige Schneefälle und S-Bahn-Störung – für viele Pendler hat der Tag in Frankfurt und anderen Städten schwierig begonnen.

19.02.2026

Warnstreik am Freitag im Wiesbadener Nahverkehr
Tarife

Warnstreik am Freitag im Wiesbadener Nahverkehr

Auch in Wiesbaden müssen sich Pendlerinnen und Pendler erneut auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem weiteren Warnstreik im Nahverkehr der Landeshauptstadt auf.

18.02.2026

Neue Nahverkehr-Warnstreiks - vor allem Frankfurt betroffen
Tarife

Neue Nahverkehr-Warnstreiks - vor allem Frankfurt betroffen

Erneut stehen wegen eines Warnstreiks U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt still. Auch in Marburg und Gießen müssen Pendler am Donnerstag mit Einschränkungen rechnen.

17.02.2026

Verdi ruft zu Warnstreik im Kasseler Nahverkehr auf
Tarife

Verdi ruft zu Warnstreik im Kasseler Nahverkehr auf

Fahrtausfälle und Verspätungen - mit einem Warnstreik in Kassel will Verdi den Druck im Tarifstreit der kommunalen Verkehrsbetriebe erhöhen.

11.02.2026

Warnstreiks und Schienenbruch bei S-Bahn treffen Pendler
Tarifkonflikt

Warnstreiks und Schienenbruch bei S-Bahn treffen Pendler

Busse und Bahnen stehen still: In mehreren hessischen Städten hat der Warnstreik im Nahverkehr begonnen. Pendler in Frankfurt waren zum Start in die Woche gleich doppelt getroffen.

02.02.2026