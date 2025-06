Schwimmgäste bekamen Ausschlag

Warnung vor Saugwürmer-Larven in Badesee bei Neu-Ulm

Immer wieder klagen Badegäste über juckende Stellen, wenn sie in einem See waren. Larven einer bestimmten Parasitenart können dies auslösen. An einem Gewässer trat das Problem besonders häufig auf.