Warum dieses Auto so aussieht, wie es aussieht
Kein Kennzeichen, keine klare Spur: Ein BMW 320 Alpina aus den Jahren 1975 bis 1983 gibt der Polizei Rätsel auf. Was lässt sich über seine Geschichte herausfinden?
Pfullendorf (dpa/lsw) - Vermutlich lag es mehrere Jahrzehnte am Grunde eines Baggersees: Einsatzkräfte von Wasserschutzpolizei und Freiwilliger Feuerwehr haben in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) ein Auto geborgen, über dessen Herkunft die Ermittler rätseln. Wer Hinweise zum einstigen Eigentümer oder den Umständen der Entsorgung des Wagens am Seegrund hat, soll sich bei der Polizei melden (07552/20160). Nummernschilder seien keine an dem silbernen BMW 320 Alpina (Baujahr 1975 bis 1983) gewesen, sagte ein Sprecher.
Taucher waren den Angaben zufolge Ende Oktober eher zufällig - nämlich im Rahmen einer Vermisstenfahndung - auf das Fahrzeugwrack aufmerksam geworden. Einen Zusammenhang mit der aktuellen Vermisstensuche gebe es aber ziemlich sicher wohl nicht, sagte der Sprecher. Denn die Ermittler gehen davon aus, dass der Wagen seit mehreren Jahrzehnten in dem See lag.