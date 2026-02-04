Warum sich Lastwagen bei Schnee und Eisglätte festfahren
Bei Glätte und schmierigen Schneeschichten bleiben Lkw im Winter immer wieder auf Autobahnen stecken. Ein ADAC-Sprecher erklärt die Gründe.
Frankfurt/Leun/Grünberg (dpa/lhe) - Angesichts heftiger Schneefälle haben festgefahrene Lastwagen einmal mehr für blockierte Autobahnen in Hessen gesorgt. Doch warum kommen Lkw eigentlich bei winterlicher Witterung teils nicht mehr voran? «Das sind die Gesetze der Physik», sagte ein ADAC-Sprecher.
An einer mangelhaften Bereifung der Fahrzeuge liege es in der Regel nicht. Wenn sich eine Schneedecke auf den Fahrspuren bilde, der Schnee danach taue und wieder friere, entstehe eine schmierige Schicht auf der Straße. Gerade an Bergstrecken schafften Lastwagen es so teils nicht mehr, ihre schweren Auflieger zu ziehen.
Auch Räumdienste, die etwa mit einem Schneepflug unterwegs seien, kämen dann häufig nicht mehr durch, um vor den Fahrzeugen zu streuen und zu räumen - sie seien einfach zu breit, sagte der Sprecher. Umso wichtiger sei es, dass Autofahrer bei stockendem Verkehr und Stau eine Rettungsgasse bildeten, um auch Räumfahrzeuge durchzulassen.