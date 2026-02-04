Winterwetter

Warum sich Lastwagen bei Schnee und Eisglätte festfahren

Bei Glätte und schmierigen Schneeschichten bleiben Lkw im Winter immer wieder auf Autobahnen stecken. Ein ADAC-Sprecher erklärt die Gründe.

Nach heftigen Schneefällen sorgten festgefahrene Lkw in Hessen für lange Staus - wie hier auf der Autobahn 3 bei Medenbach. Foto: Andreas Arnold/dpa
Nach heftigen Schneefällen sorgten festgefahrene Lkw in Hessen für lange Staus - wie hier auf der Autobahn 3 bei Medenbach.

Frankfurt/Leun/Grünberg (dpa/lhe) - Angesichts heftiger Schneefälle haben festgefahrene Lastwagen einmal mehr für blockierte Autobahnen in Hessen gesorgt. Doch warum kommen Lkw eigentlich bei winterlicher Witterung teils nicht mehr voran? «Das sind die Gesetze der Physik», sagte ein ADAC-Sprecher. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

An einer mangelhaften Bereifung der Fahrzeuge liege es in der Regel nicht. Wenn sich eine Schneedecke auf den Fahrspuren bilde, der Schnee danach taue und wieder friere, entstehe eine schmierige Schicht auf der Straße. Gerade an Bergstrecken schafften Lastwagen es so teils nicht mehr, ihre schweren Auflieger zu ziehen. 

Auch Räumdienste, die etwa mit einem Schneepflug unterwegs seien, kämen dann häufig nicht mehr durch, um vor den Fahrzeugen zu streuen und zu räumen - sie seien einfach zu breit, sagte der Sprecher. Umso wichtiger sei es, dass Autofahrer bei stockendem Verkehr und Stau eine Rettungsgasse bildeten, um auch Räumfahrzeuge durchzulassen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Chaos durch Schneefälle rollt Verkehr in Hessen wieder
Winterwetter

Nach Chaos durch Schneefälle rollt Verkehr in Hessen wieder

Festgefahrene Lkw, lange Staus, Flugausfälle - heftige Schneefälle haben Autofahrer und Flugreisende in Hessen gebeutelt. Mittlerweile hat sich die Lage normalisiert.

vor 1 Stunde

Spaß im Schnee und tödliche Glätte in Hessen
Wetter

Spaß im Schnee und tödliche Glätte in Hessen

Dauerfrost, Schnee und Regen: Laut Meteorologen kann es glatt werden auf den Straßen. Doch den Schnee genießen auch manche. Wie sieht es am ersten Schultag nach den Ferien aus?

10.01.2026

Starke Schneefälle: Totalsperre der Brennerautobahn
Wetter

Starke Schneefälle: Totalsperre der Brennerautobahn

Innerhalb kurzer Zeit fielen etwa 40 Zentimeter Schnee. Die Folge: ein Verkehrschaos.

23.02.2024

Wetter

Autobahn in Hessen weiter gesperrt: Weniger Schnee erwartet

Auch am frühen Freitagmorgen war die A5 in Mittelhessen noch gesperrt. Wegen Schnees und Eisglätte können Lkw nicht weiterfahren. Es gibt aber auch andere Gründe. Der Wetterdienst geht derweil davon aus, dass die Schneefälle abklingen - und sich die Lage entspannt.

19.01.2024

Wetter

Autobahn in Hessen weiter gesperrt - Lkw-Fahrer stirbt

Auch am frühen Morgen war die A5 in Mittelhessen noch gesperrt. Wegen Schnee und Eisglätte können Lkw nicht weiterfahren. Es gibt aber auch andere Gründe.

19.01.2024