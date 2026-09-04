Was der Herbst Schönes bringt - Feste und Märkte in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die große Hitze ist vorbei, das Licht ist milder und noch sind die Abende lau: Jetzt im Herbst gibt es in Hessen viel zu entdecken und zu erleben. Märkte und Feste bieten regionale Spezialitäten, vom Federweißen über Kürbiscremesuppe bis zum Pilzeintopf. Eine Auswahl von Veranstaltungen im Bundesland:

Herbstzauber in Kassel

An diesem Wochenende lädt der «Herbstzauber» in der Karlsaue in Kassel zum Bummeln ein. An Ständen locken herbstliche Spezialitäten wie Flammkuchen und neuer Wein. Auch Marmeladen, Pestos sowie süße und herzhafte Aufstriche aus Garten- und Feldfrüchten gibt es zu kaufen, neben Ideen für Haus und Garten, Pflanzen, Dekoration und Kunsthandwerk.

Auch herbstliche Mode, Schmuck und Seifen werden angeboten. Es gibt Live-Musik, für Kinder ist eine Spielwiese eingerichtet.

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Foto: Britta Pedersen/dpa Flammkuchen und neuer Wein dürfen im Herbst nicht fehlen. (Symbolbild)

Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, im Online-Vorverkauf sind es 10 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren gilt freier Eintritt.

«Lecker Herbst» in Nordhessen

Die Veranstaltungsreihe in den vier Naturparks Habichtswald, Reinhardswald, Kellerwald-Edersee und Münden läuft bereits. Sie beinhaltet Genussmärkte, Hoffeste, kulinarische Wanderungen, Pilz- und Kräuterexkursionen und Radtouren. Dabei gehe es nicht nur darum, saisonale Köstlichkeiten kennenzulernen, sondern auch darum, die Menschen und Betriebe kennenzulernen, die sich für die Region einsetzen, erklären die Veranstalter.

«Lecker Herbst» läuft bis Anfang November. Die einzelnen Veranstaltungen sind online auf der Seite der Grimm-Heimat Nordhessen aufgelistet.

Wild, Wein und Streuobst im Spessart

Im Spessart geht's im September zunächst um Wild und Wein, anschließend um Streuobst. Die Wild- und Weinwochen beginnen am 12. September und dauern bis zum 25. Oktober. 38 Gastronomen machen mit, sie sind auf der Seite des Spessart-Tourismus aufgelistet.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa Im Spessart kann man erleben, was alles in Streuobst steckt. (Symbolbild)

Vom 19. September bis zum 18. Oktober laden Betriebe im Spessart ein, Streuobst neu zu entdecken: auch mal als Chutney oder fruchtige Beigabe zu herzhaften Gerichten. Es gibt Hoffeste und Angebote zum Selbst-Keltern, auch das gerippte Museum in Hanau ist dabei. Wanderungen und Radtouren ergänzen das Angebot. Wer teilnimmt, ist der betreffenden Seite des Spessart-Tourismus zu entnehmen.

«Der Vulkan kocht» im Vogelsberg

Die Vogelsberger Genusswochen mit der Überschrift «Der Vulkan kocht» laufen seit diesem Freitag bis zum 8. November. Landwirtschaft und Gastronomie arbeiten dabei zusammen, um erntefrische Zutaten zu garantieren. Denn im Mittelpunkt stehen regionale Produkte wie Wildbret, Lamm, Kartoffeln, Kürbisse, Knollengemüse, Pilze und Kernobst, aus denen Köche und Köchinnen in den teilnehmenden Restaurants köstliche Herbstgerichte bereiten.

Dies könne «herzhaft bis feinsinnig und bodenständig bis neu» ausfallen, versprechen die Veranstalter. Eine Liste teilnehmender Gastronomie-Betriebe gibt es online bei Vogelsberg-Touristik.

Hanauer feiern Bürgerfest und Eigenständigkeit

Das dreitägige Hanauer Bürgerfest (4. bis 6. September) gehört zu den beliebtesten Festen in der Region und lockt jährlich viele tausend Menschen auf die Mainwiesen bei Schloss Philippsruhe. In diesem Jahr feiert die Stadt ihre im Januar errungene Eigenständigkeit: «Gude Hanau - Wir sind kreisfrei», lautet das Motto. Mehr als 120 Programmpunkte mit Livebands, Drachenbootrennen, Kinderfest und großem Abschlussfeuerwerk sorgen für Unterhaltung.

Palmengarten zeigt spätsommerliche Blüten

Braun war die vorherrschende Farbe in der Natur nach der Dürre im Sommer. Um einen Kontrast zu setzen, zeigt der Palmengarten in Frankfurt bis zum 27. September, was der Spätsommer zu bieten hat. Ein üppig bepflanzter Landgarten ist zu sehen mit Blumen, Gemüse, Gräsern und Gehölzen. Am Samstag, 19., und Sonntag, 20. September folgt ein buntes Gartenfest mit Live-Musik und Programm für Kinder.

Der Besuch des Spätsommerfests ist im regulären Eintritt inbegriffen, dieser beträgt für Erwachsene 9 Euro, für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei.

Foto: Arne Dedert/dpa Die Weine von der Bergstraße kann man in Bensheim probieren. (Symbolbild)

Bergsträßer Winzerfest

An diesem Samstag (5. September, 18 Uhr) beginnt das Bergsträßer Winzerfest in Bensheim mit einer großen Eröffnungsfeier. Es dauert bis zum 13. September. Erwartet werden Einheimische wie Zugezogene sowie Gäste aus dem In- und Ausland, wie der Verkehrsverein Bensheim mitteilt.

Am Sonntag ziehen beim Winzerfestumzug ab 14 Uhr aufwendig geschmückte Wagen durch die Stadt. Am zweiten Festwochenende ist verkaufsoffener Sonntag.

Bands und Musikgruppen sorgen für Unterhaltung. Auch ein Rummelplatz wird aufgebaut. Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die Weine des Anbaugebiets Bergstraße.

Lange Nacht der Museen in Fulda