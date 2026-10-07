Royaler Besuch

Was Königin Silvia von Schweden am Bodensee macht

Sie ist Deutschlands Aushängeschild in der royalen Welt: Königin Silvia von Schweden besucht Konstanz und die Insel Mainau zum Jubiläum einer Stiftung. Es ist nicht ihr erster Besuch am Bodensee.

In Konstanz und auf der Insel Mainau wird Königin Silvia von Schweden erwartet. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
In Konstanz und auf der Insel Mainau wird Königin Silvia von Schweden erwartet. (Archivbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Königin Silvia von Schweden wird am Bodensee erwartet. Die 82-Jährige besucht am Abend die Premiere eines Bühnenprojekts der Mentor-Stiftung in Konstanz, für deren Gründung sie den Grundstein gelegt hat. Am Donnerstag steht dann die Insel Mainau auf dem Programm. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Stiftung in Deutschland.

Die Einrichtung wurde 2016 auf Initiative von Bettina Gräfin Bernadotte auf der Mainau gegründet. Sie möchte Jugendliche stärken und ihnen helfen, eigene Fähigkeiten zu entdecken. Dafür arbeitet sie mit ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren. Königin Silvia ist seit langem mit der Mentor-Bewegung verbunden. Sie gründete die internationale Mentor-Föderation 1994 gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Premiere mit Schauspieler Oliver Wnuk

Der erste öffentliche Termin der Königin beginnt am Abend um 19.00 Uhr im Bodenseeforum. Dort wird das Bühnenprojekt «wir_jetzt_hier» uraufgeführt. Die Leitung hat Schauspieler und Mentor-Botschafter Oliver Wnuk (50, «Nord Nord Mord») übernommen. Auf der Gästeliste steht auch Flavia Zaka, die Ehefrau von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne). 

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Ansatzpunkt für Wnuks Projekt an seiner ehemaligen Gesamtschule waren Workshops, bei denen die 14- bis 17-Jährigen den Unterschied zwischen Sein und Schein erarbeitet haben und welche Werte ihnen persönlich am wichtigsten sind.

Am Donnerstag geht es für die Monarchin auf die Mainau. Dort will sie sich auch der Öffentlichkeit zeigen. Zwischen 10.00 und 10.30 Uhr sowie zwischen 12.00 und 12.30 Uhr soll sie den Schlosshof auf dem Weg zum Palmenhaus und zurück durchqueren. Besucher können sich am Rand des Schlosshofs aufstellen und die Königin begrüßen.

Für eine Rosentaufe war sie auch schon da 

Für die Königin ist es nicht der erste Besuch auf der Blumeninsel. Zuletzt war sie im Oktober 2023 dort. Damals nahm sie an einer Rosentaufe zugunsten der Akademie der Mentor Stiftung Deutschland teil.

Die Königin wurde am 23. Dezember 1943 in Heidelberg als Silvia Renate Sommerlath geboren. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München lernte sie den damaligen Kronprinzen Carl XVI. Gustaf kennen. Die beiden heirateten 1976 und haben drei Kinder. Im Juni feierte das Königspaar seine Goldhochzeit.

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