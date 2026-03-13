Wechselhafte Aussichten zum Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen unbeständig. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es heute bewölkt und regnerisch werden. Dabei liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad. In der Nordhälfte Hessens ziehen stürmische Böen auf, die sich zum Abend hin abschwächen. In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen auf bis zu 2 Grad ab, es bleibt regnerisch. Im Bergland sind Schneefall und Glätte möglich.