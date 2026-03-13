Wetter in Hessen

Wechselhafte Aussichten zum Wochenende

Regen, Nebel und Schnee: Zum Wochenende bleibt das Wetter in Hessen wechselhaft. Am Sonntag könnte es allerdings aufklaren. Die Aussichten.

In den kommenden Tagen bleibt es regnerisch. Foto: Boris Roessler/dpa
In den kommenden Tagen bleibt es regnerisch.

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen unbeständig. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es heute bewölkt und regnerisch werden. Dabei liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad. In der Nordhälfte Hessens ziehen stürmische Böen auf, die sich zum Abend hin abschwächen. In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen auf bis zu 2 Grad ab, es bleibt regnerisch. Im Bergland sind Schneefall und Glätte möglich.

Ähnlich diesig soll es dann am Samstag sein. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 Grad, es kann weiterhin regnen. Im Bergland sind auch tagsüber Schnee und Schneeregen möglich. In der Nacht auf Sonntag fallen die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad ab. Es kann glatt und neblig werden. Der Sonntag beginnt dafür trüb aber trocken. Gerade zum Nachmittag kann es aufklaren und die Temperaturen erreichen zwischen 9 und 13 Grad.

