Weiter Schneefall und leicht steigende Temperaturen

Offenbach (dpa/lhe) - Zu Beginn der neuen Woche müssen die Menschen in Hessen auch weiter mit winterlichem Wetter rechnen. Mancherorts steigen die Temperaturen aber vorübergehend an und verwandeln Schnee in Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.