Wechselhaftes Wetter zum Wochenende
Sonne, Regen und Nebel: In Hessen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Vor allem nachts kann es wieder kalt werden.
Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen zeigt sich zum Wochenende wechselhaft. Heute soll es anfangs heiter sein, im Laufe des Tages ist aber vereinzelt Regen möglich, wie aus den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Dabei liegen die Temperaturen bei Höchstwerten von bis zu 17 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu 2 Grad ab, im Bergland können sie sogar auf bis zu minus 1 Grad fallen. Örtlich können sich Nebelfelder bilden.
Der Samstag beginnt trüb und bewölkt, im Laufe des Nachmittags sind einzelne Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei etwa 15 Grad und es weht ein schwacher Wind. In der Nacht fallen die Temperaturen erneut auf bis zu minus 1 Grad ab und es wird frostig. Am Sonntag soll es dann freundlicher werden, mit Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad und viel Sonnenschein.