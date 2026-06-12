Wechselhaftes Wochenende: Schauer und Sonne in Hessen
Regen und Schauer, aber am Samstag ein sonniger Lichtblick - das Wetter zeigt sich auch am Wochenende launisch in Hessen.
Offenbach (dpa/lhe) - Mal Sonne, mal Wolken und örtliche Schauer - das Wetter in Hessen bleibt auch am Wochenende wechselhaft. Im Tagesverlauf fällt zeitweise Regen bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht bleibt es stark bewölkt und gebietsweise regnet es zunächst, später lassen die Niederschläge nach.
Der Samstag beginnt mit vielen Wolken und örtlichen Schauern, im Tagesverlauf zeigt sich zunehmend die Sonne und es wird trocken bei Temperaturen zwischen 20 Grad im Norden und 25 Grad an der Bergstraße, in höheren Lagen erwarten die Meteorologen nur um die 16 Grad, dazu gibt es im Bergland teils stürmische Böen.
Die Nacht zum Sonntag bleibt niederschlagsfrei und es wird ziemlich frisch bei Tiefsttemperaturen zwischen 11 und 6 Grad. Auch am Sonntag empfiehlt es sich bei Ausflügen, den Regenschirm mitzunehmen: Vor allem nördlich des Mains fallen örtlich Schauer bei Höchstwerten von 17 bis 22 Grad, im höheren Bergland um die 15 Grad. Mit wechselnder Bewölkung und vereinzelten Schauern geht es dann am Montag in die neue Woche.