Offenbach/Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich weiterhin auf Glatteis einstellen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach am Main kündigten teils kräftige Schneefälle an, die im Süden in Regen übergehen. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad, im höheren Bergland um null Grad.