Weltkriegsbombe in Heilbronn erfolgreich gesprengt
In einer Heilbronner Kiesgrube wurden nach dem Krieg Kampfmittel entsorgt. Nun ist dort erneut eine Weltkriegsbombe entdeckt worden.
Heilbronn (dpa/lsw) - Eine weitere Weltkriegsbombe ist in Heilbronn erfolgreich gesprengt worden. Der Einsatz sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Laut Stadt wurde der Sicherheitsbereich um den Sprengort aufgehoben. Bewohner könnten demnach wieder in ihre Häuser zurück, auch eine nahegelegene Landstraße ist wieder befahrbar.
Der Blindgänger war am Montag in einer Kiesgrube in Heilbronn gefunden worden. Vor der Sprengung war die Bombe von der Kiesgrube in den Krämerschlag im Nordwesten der Stadt transportiert worden.
In der Kiesgrube waren nach dem 2. Weltkrieg und dem Kalten Krieg Kampfmittel entsorgt worden. Die Stadt hat eigenen Angaben zufolge im Mai begonnen, den Ort auf die zurückgelassene Munition zu untersuchen. Bereits Mitte des Monats waren dort acht Bomben aus dem 2. Weltkrieg gefunden und gesprengt worden.