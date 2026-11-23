Heilbronn (dpa/lsw) - Nach der Sprengung mehrerer Weltkriegsbomben in Heilbronn ist dort ein weiterer Blindgänger gefunden worden. Die Vernichtung der Bombe sei für diesen Samstag (28. November) geplant, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Am gleichen Ort waren demnach Mitte des Monats bereits acht Bomben kontrolliert gesprengt worden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe den neuen Fund überprüft. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht demnach nicht. Der Zugang und die Zufahrt zur alten Kiesgrube sei jedoch ab sofort gesperrt.

Rund um den Sprengort soll wieder ein Sicherheitsbereich eingerichtet werden, der weder betreten noch befahren oder mit Drohnen überflogen werden darf. Anlieger müssen den Bereich ebenfalls verlassen. Voraussichtlich müsse auch die Landesstraße 533 erneut gesperrt werden.