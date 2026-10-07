Weltkriegsbombe in Offenbach gefunden – Sprengung geplant
In Offenbach soll eine Weltkriegsbombe gesprengt werden. 500 Meter um die Bombe herum müssen die Menschen Platz machen.
Offenbach (dpa/lhe) - Im Offenbacher Süden ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Bombe liege in einem überwiegend bewaldeten Gebiet und solle noch am Nachmittag kontrolliert gesprengt werden, teilte die Stadt mit.
Es sei eine Evakuierungszone von 500 Metern festgelegt worden. Für die Sprengung müssen laut Mitteilung ein Gasthaus und «einige wenige» Wohngebäude sowie ein Energiewerk geräumt werden. Zudem müssen zwei Straßen teils gesperrt werden.
Die Bombe habe einen chemischen Zünder und liege an der Gemarkungsgrenze zwischen Offenbach und Heusenstamm. Bereits vor drei Jahren sei an derselben Stelle eine Weltkriegsbombe gefunden worden, hieß es. Diese wurde ebenfalls kontrolliert gesprengt.