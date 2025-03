Weniger Regeln, schnellere Verfahren: Neue Bauordnung

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einer Reform der Landesbauordnung will die grün-schwarze Landesregierung zügigeres Bauen ermöglichen. Die Novelle sieht schnellere Verfahren, weniger Bürokratie und einfachere Umbauten vor. «Diese Reform stellt das Bauordnungsrecht in Baden-Württemberg unmissverständlich auf Ermöglichen», sagte Ressortchefin Nicole Razavi (CDU) anlässlich der Verabschiedung des Gesetzes im Stuttgarter Landtag. Was ändert sich für die Bauherren?