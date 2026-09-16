Wetter wird wechselhafter
Die Zeit hoher Sommertemperaturen ist in Hessen vorerst vorbei. Immer wieder Wolken und etwas Regen prägen das Wetter der kommenden Tage. Welche Werte zeigt das Thermometer?
Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einer spätsommerlich warmen Phase zeigt sich das Wetter in Hessen wieder wechselhafter und kühler. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, erreichen die Temperaturen am Mittwoch bei zeitweiser Bewölkung zwischen 18 und 22, im höheren Bergland um 15 Grad. Örtlich kann es Schauer geben.
Am Donnerstag ist es zunächst wolkig, im Tagesverlauf abwechselnd bewölkt und heiter. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 21, in Hochlagen um 14 Grad.
Am Freitag gibt es in Hessen vorerst viele Wolken und zeitweise Regen, später Auflockerungen und einzelne Schauer bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad.