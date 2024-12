Wetter zum Ende der Woche winterlich-frisch

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen zum Ende der Woche auf kühle Temperaturen einstellen. Am Freitag sei es teilweise heiter bis wolkig, teilweise gebe es auch den gesamten Tag über Hochnebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von null bis zwei Grad. Dazu geht nach DWD-Angaben ein meistens schwacher, in Böen mäßiger Wind.