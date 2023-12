Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst warnt in den nächsten Tagen vor Dauerregen in Teilen Hessens. Die am Sonntagabend ausgegebene amtliche Unwetterwarnung gilt für die Regierungsbezirke Darmstadt, Gießen und Kassel - und zwar von Montag 21.00 Uhr bis voraussichtlich Donnerstagnacht. «Es besteht die Gefahr des Auftretens von ergiebigem Dauerregen», teilte der DWD am Silvesterabend mit. «Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich.»