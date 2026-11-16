Wie Kirchen sich von Extremisten abgrenzen

Darmstadt/Kassel (dpa/lhe) - Es gibt ein gesellschaftliches Thema, das die Kirchen aktuell umtreibt: Wie umgehen mit Mitgliedern und Akteuren extremistischer Organisationen? Auch Gemeinden erleben, dass der Umgang miteinander herausfordernder wird. Antisemitische, rassistische oder menschenverachtende Äußerungen machen vor kirchlichen Räumen nicht halt, auch nicht in Hessen.

Für die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Christiane Tietz, stellen sich in Zeiten einer teils aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung wichtige Fragen. «Wie können wir als Kirche offen bleiben für eine Vielfalt an Meinungen und zugleich klare Grenzen ziehen, wo die Würde von Menschen missachtet wird?» und «Wie können wir unsere Position in der Öffentlichkeit deutlich machen und gleichzeitig im Dialog bleiben mit denen, die andere Ansichten vertreten?».

Foto: Helmut Fricke/dpa Kirchenpräsidentin Tietz: «Wo Menschen abgewertet oder Menschenrechte eingeschränkt werden, darf Kirche nicht schweigen». (Archivbild)

Bei der EKHN stehen 2027 Kirchenvorstandswahlen an - diese Gremien leiten eine Gemeinde. Bis Ende dieses Jahres sollen die vorläufigen Listen der Kandidierenden aufgestellt sein. Nach einer Reform der Kirchengemeindewahlordnung ist klar geregelt: Wer sich kirchenfeindlich verhält oder extremistische, antisemitische, rassistische oder sonst menschenverachtende Auffassungen vertritt, kann nicht in den Kirchenvorstand gewählt werden oder verliert dieses Amt. Gleiches gelte, wenn Kandidierende oder Mitglieder Organisationen angehörten, die solche Auffassungen vertreten, erläutert Tietz.

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«Denn Menschen sollten sich darauf verlassen können, dass die Leitungsverantwortung in der EKHN in den Händen von Menschen liegt, die nicht solche Positionen vertreten», betont sie. An anderer Stelle suche die Landeskirche selbstverständlich ganz bewusst den Dialog mit allen.

Foto: Swen Pförtner/dpa Die AfD wird bundesweit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet. (Symbolbild)

Problematisch im Sinne der EKHN-Wahlordnung für Kirchenvorstände könnte beispielsweise eine AfD-Mitgliedschaft sein. Die Partei wird bundesweit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet. Einzelne Landesverbände werden vom jeweiligen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Eine allgemeine Überprüfung der politischen Einstellung von Kandidierenden für den Kirchenvorstand gibt es bei der EKHN zwar nicht. Die Kirchenvorstände seien jedoch angehalten, bei der Suche nach Kandidierenden deren politische Äußerungen im Blick zu haben, erläutert Tietz. In den Gemeinden selbst und im Gottesdienst seien alle Menschen willkommen - ungeachtet ihrer politischen Einstellungen.

Der hessische AfD-Co-Vorsitzende Andreas Lichert kritisiert, dass sich die evangelischen Kirchen offenbar «völlig kritiklos und unreflektiert» die «einseitigen und maximal negativen» Interpretationen des Inlandsnachrichtendienstes zu eigen mache. Das hinterlasse vor dem Hintergrund der Geschichte der evangelischen Kirchen im Nationalsozialismus einen besonders bitteren Beigeschmack, teilt Lichert mit. «Wenn die Kirchen gesellschaftlich Relevanz wiedererlangen wollen, dann müssen gerade sie einen Weg über die Spaltung und Polarisierung hinwegweisen und nicht zu deren Vertiefung beitragen.»

Foto: Arne Dedert/dpa Bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau stehen die Neuwahlen der Kirchenvorstände an. (Archivbild)

Kirchenpräsidentin Tietz mahnt, Akteure am rechten Rand instrumentalisierten christliche Botschaften und konservative Werte für ihre Interessen und deuteten sie in eine völkisch-nationalistische Gesinnung um. Dem trete die Kirche entschieden entgegen. Auch vom extrem linken Rand aus gebe es Angriffe auf Minderheiten und den freien Meinungsaustausch. «Wo Menschen abgewertet oder Menschenrechte eingeschränkt werden, darf Kirche nicht schweigen», macht die Kirchenpräsidentin deutlich.

Bistum Mainz: Es kommt auf den Einzelfall an

Auch beim Bistum Mainz sind bereits seit längerem alle Kirchenmitglieder, die sich «kirchenfeindlich» betätigen, von der Mitarbeit in kirchlichen Gremien ausgeschlossen. Dies umfasst nach Angaben des Bistums «Handlungen, die öffentlich wahrnehmbar sind und sich gegen die Kirche oder deren Werteordnung richten, worunter in jedem Fall rassistische, extremistische oder menschenfeindliche Äußerungen fallen».

«Bei der Bewertung kommt es stets auf den Einzelfall an», erläutert ein Bistumssprecher. Allein die Mitgliedschaft in der AfD beispielsweise sei noch kein Ausschlussgrund. Bislang sei im Bistum Mainz noch kein Ausschluss aus diesen Gründen erfolgt.

Foto: Uwe Zucchi/dpa Bei der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ist «kirchenfeindliches Verhalten» ein Ausschlussgrund für ein Amt in der Kirche. (Symbolbild)

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat im November 2024 vor der Kirchenvorstandswahl ihre Grundordnung so geändert, dass «kirchenfeindliches Verhalten» oder der öffentliche Widerspruch gegen christliche Werte ein Ausschlussgrund für ein Amt in der Kirche ist, wie Bischöfin Beate Hofmann erklärt. Die Regelung betreffe ausschließlich öffentliche Äußerungen, nicht private Überzeugungen oder das Wahlverhalten, betont sie. «Wir machen keine Gesinnungsprüfung und wir machen auch keine Schnüffelei in der Wahlkabine.»

«Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes»

Die Regelung gelte sowohl für Ehrenamtliche als auch für beruflich Beschäftigte. «Wenn jemand öffentlich christlichen Werten oder dem Auftrag der Kirche widerspricht, dann kann er nicht gleichzeitig in einer ehrenamtlichen oder beruflichen Funktion Verantwortung für die evangelische Kirche übernehmen», erläutert Hofmann. «Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes und haben deshalb eine unantastbare Würde», betont sie. «Und Kirche versteht sich als Leib Christi, in dem soziale Herkunft, religiöse Differenzierung, sexuelle Orientierung oder auch ethnischer Hintergrund keine Rolle spielen.»

Der Beschluss habe dazu geführt, dass vereinzelt Personen aus der Kirche ausgetreten seien oder sich aus Kirchenvorständen zurückgezogen hätten. Zu einem formellen Ausschlussverfahren aus einem Kirchenvorstand sei es bislang nicht gekommen.

Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa Bischöfin Hofmann: «Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes und haben deshalb eine unantastbare Würde.» (Archivbild)

«Es besteht ein ungelöstes Spannungsverhältnis zwischen dem rechtlichen Schutz von Kandidierenden und dem Selbstbestimmungsrecht der Kirche darüber, wer sie vertritt», sagt Hofmann. «Der Schutz von Kandidierenden leuchtet mir demokratietheoretisch absolut ein.» Gleichzeitig könne jemand nicht für eine migrationsfeindliche Politik stehen und zugleich den Leib Christi mit Menschen aus allen Ethnien vertreten. Da gebe es eine Unvereinbarkeit.

Kirche steht allen Menschen offen

Diese Unvereinbarkeit bedeute aber nicht, dass Menschen, die Mandatsträger für extremistische Parteien sind, von kirchlichen Veranstaltungen ausgeschlossen wären. «Sie stehen allen Menschen offen, egal, was sie denken und was sie glauben», betont Hofmann. «Gleichzeitig ist für mich klar, dass wir zwischen Personen und ihrem Handeln unterscheiden. Wenn ich sage, alle Menschen sind willkommen, heißt es noch nicht, dass alles, was sie sagen und denken, einfach bestätigt oder akzeptiert wird.»

Die Bischöfin ergänzt: «Auf der anderen Seite kann man nicht die Augen davor verschließen, dass es in Deutschland und im Rest der Welt eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die auf die Herausforderungen und Krisen unserer Zeit mit populistischen Orientierungen reagieren.» Natürlich müsse man mit diesen Menschen reden und ihnen zuhören, um zu verstehen, warum sie so denken. Hofmann verwies auf Dialogveranstaltungen der Evangelischen Kirche, wie die Initiative #VerständigungsOrte.

Bischöfin: Raushalten und Augen zumachen ist falscher Weg