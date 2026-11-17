Frankfurt/Kassel/Fulda (dpa/lhe) - Frostige Nächte, Nässe und Schnee: Für wohnungs- und obdachlose Menschen können die niedrigen Temperaturen im Winter lebensbedrohlich werden. Hilfsangebote, Notunterkünfte und Kältebusse unterstützen Betroffene in Hessen.

Mehr als 630 Notübernachtungsplätze in Frankfurt

In Hessens größter Stadt stehen in diesem Winter mehr als 630 Notübernachtungsplätze bereit. Erst kürzlich wurden von Caritas und Diakonie in vier Unterkünften insgesamt 175 Plätze geschaffen, wie die Stadt Frankfurt mitteilte. Im Sommer hatte es eine Zeltunterkunft in einer Parkanlage gegeben, nachdem die Übernachtungsstätte in der U-Bahn-Station Eschenheimer Tor mit ihren 150 Schlafplätzen schließen musste.

«Frankfurt bietet mit seiner Obdachlosenhilfe eine verlässliche soziale Infrastruktur», sagte unlängst Sozial- und Gesundheitsdezernentin Elke Voitl. Hier könne sich jeder darauf verlassen, dass die Stadt für ihn oder sie da sei, wenn es darauf ankomme. «Zusammen sichern wir in Frankfurt ein engmaschiges Netz an sozialen Hilfen», erklärte Ralph Rußmann vom Caritasverbands Frankfurt.

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Zudem ist seit Anfang Oktober wieder der Kältebus des Frankfurter Vereins unterwegs, wie die Stadt mitteilte. Dieser fährt jede Nacht durch die Stadt und bringt Obdachlose zu Übernachtungsplätzen oder versorgt sie vor Ort mit dem Nötigsten, falls sie im Freien schlafen möchten. Des Weiteren bieten Sozialarbeitende unter anderem medizinische Hilfe an.

Der Kältebus kann unter der Nummer 069/431414 gerufen werden, wenn Passantinnen und Passanten hilflose Menschen antreffen. «Auch Dank der aufmerksamen Bürger kann Menschen geholfen werden», erklärte Christine Heinrichs vom Frankfurter Verein.

Foto: Boris Roessler/dpa In Kassel gibt es im Winter rund 40 Notschlafplätze.(Archivbild)

Neuer Wärmeraum in Kassel

Die Stadt Kassel stellt in diesem Winter rund 40 Notschlafplätze zur Verfügung. Das Angebot läuft nach Angaben der Stadt in Kooperation mit den Trägern der Wohnungslosenhilfe und wurde in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt.

Dazu zählt auch ein neu eingerichteter Wärmeraum für wohnungslose Menschen, in dem seit Anfang November rund 15 Schlafplätze angeboten werden. Die Unterkunft, die neben Schlafräumen und Badezimmern auch einen Aufenthaltsraum bietet, sei seither gut belegt, sagte Sozialdezernent Norbert Wett (CDU).

Zudem ist laut Wett in Kassel ein privat organisierter Kältebus unterwegs. Die ehrenamtlichen Helfer seien in den Abendstunden bis 1.00 Uhr nachts besonders im Bereich des Bahnhofs tätig und brächten die Obdachlosen auf Wunsch in einen Wärmeraum oder zu den Übernachtungsangeboten.

Schätzungsweise rund 150 Menschen leben laut Anja Deiß-Fürst, Leiterin des städtischen Sozialamtes, in Kassel auf der Straße. Für sie gibt es auch tagsüber ganzjährig verschiedene Angebote wie etwa Aufenthaltsräume. Die Hilfestrukturen müssten dynamisch mit Leben gefüllt und immer wieder angepasst werden, denn die Temperaturen bestimmten die Nachfrage nach den Schlafangeboten, erklärte Wett. «Manche möchten einen sicheren Schlafplatz haben, anderen reicht ein Raum zum Aufwärmen oder auch ein wintertauglicher Schlafsack.»

«Hot Room» in Fulda

In Fulda bietet der Caritasverband nach Angaben der Stadt seit einigen Jahren in der Winterzeit einen «Hot Room» mit 30 bis 35 Plätzen an. «Dort werden bedürftigen Personen einmal wöchentlich kostenlos eine warme Mahlzeit, Gebäck und warme Getränke angeboten», erklärte ein Sprecher der Stadt. Es gebe die Möglichkeit in gemütlicher Runde zu verweilen, gemeinsam vor Ort zu essen und sich auszutauschen.

Darüber hinaus sieht die Stadt die ganzjährige Versorgung von Obdachlosen durch «ein gut funktionierendes Netzwerk von städtischen und karitativen Einrichtungen» sichergestellt. Beteiligt sind demnach die ehrenamtlich getragene Bahnhofsmission, das städtische Übernachtungsheim, die Vinzenzküche mit Essensausgabe und Wärmestube für Obdachlose und Bedürftige, das Caritas-Haus Jakobsbrunnen und das Streetwork-Angebot der Aidshilfe.

Foto: Boris Roessler/dpa In Frankfurt ist der Kältebus im Winter jede Nacht unterwegs. (Archivbild)

Teestube in Wiesbaden

In Wiesbaden gilt nach Angaben der Stadt ganzjährig die «Winterregelung». Wohnungs- und obdachlose Menschen können dort demnach an 365 Tagen im Jahr kostenfrei in städtisch organisierten Unterkünften eine Zuflucht finden - unabhängig von einem Anspruch auf Sozialleistungen.

Neben einem Männer- und einem Frauenwohnheim gibt es der Stadt zufolge eine Teestube als zentrale Anlaufstelle mit Beratungsangeboten, Verpflegung, Duschmöglichkeiten und medizinischer Versorgung. «Zur Teestube gehört auch seit Anfang 2026 ein räumlich abgegrenzter Bereich für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans- und agender-Personen (FLINTA*)», teilte eine Sprecherin der Regionalen Diakonie Wiesbaden Rheingau-Taunus mit.

Gießen setzt auf ganzjähriges Hilfsangebot

In Gießen werden laut der Einrichtungsleitung der Oase von der Organisation Mission Leben ganzjährig mehrere Hilfsstellen angeboten. Dazu zählt demnach eine Notübernachtung für Männer sowie die «Oase», eine Notübernachtung für Frauen.