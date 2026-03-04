Erdbeben

Wieder spürbares Erdbeben im Südwesten

Es ist schon das zweite spürbare Beben in einer Woche. Wo die Erde in Baden-Württemberg erneut wackelte.

Zum zweiten Mal in dieser Woche wackelte die Erde im Südwesten. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Zum zweiten Mal in dieser Woche wackelte die Erde im Südwesten. (Symbolbild)

Bad Krozingen/Freiburg (dpa/lsw) - Der Südwesten kommt nicht zur Ruhe: Ein Erdbeben der Stärke 2,4 hat Bad Krozingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erschüttert, wie der Erdbebendienst des Landes meldete. Das Erdbeben sei am Dienstag gegen 18.30 Uhr registriert worden. Es sei regional spürbar gewesen im Markgräflerland, Hochschwarzwald und in Freiburg. Über mögliche Schäden war zunächst nichts bekannt. Es ist das zweite leichte Beben innerhalb einer Woche in Baden-Württemberg.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Wochenende hatte es den Ortenaukreis in Baden-Württemberg getroffen. Das Epizentrum des Bebens lag laut dem Erdbebendienst in Kippenheim. Demnach gab es zahlreiche Wahrnehmungen von Menschen aus der Ortenau und dem Schwarzwald. Dieses Beben ereignete sich am Sonntag um 23.00 Uhr. 

Öfter Erdbeben in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist das seismisch aktivste Bundesland in Deutschland. Im globalen Vergleich wird die Erdbebenaktivität von Experten jedoch nur als moderat eingestuft. Spürbar sind Beben laut dem Erdbebendienst etwa ab einer Stärke von zwei.

Im Jahr 2025 sind in Baden-Württemberg 14 Erdbeben spürbar gewesen. Das hatte der Landeserdbebendienst Baden-Württemberg (LED) am Regierungspräsidium Freiburg mitgeteilt. Demnach hatten 13 der Beben ihr Epizentrum im Land, eines ging vom benachbarten Schweizer Gebiet aus und war bis nach Baden-Württemberg zu spüren.

Mehr als 50 Messstationen wachen über den Südwesten

Der LED betreibt eigenen Angaben zufolge zur Überwachung ein Messnetz mit rund 50 Stationen im ganzen Land. Ergänzt werde dieses durch Daten aus benachbarten Regionen und Ländern. Erdbebendaten liefen in Echtzeit in der Zentrale in Freiburg ein, würden automatisch ausgewertet und im Nachgang von Seismologen überprüft. Bei stärkeren Beben gebe es eine schnelle Benachrichtigung von Behörden und Öffentlichkeit.

Erdbeben können nicht vorhergesagt werden. Geologische Analysen und historische Daten erlauben aber eine Einschätzung der seismischen Gefährdung, etwa für Bauvorgaben und Notfallpläne.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erdbeben erschüttert Ortenaukreis
Erdbeben

Erdbeben erschüttert Ortenaukreis

Plötzlich wackelt der Boden: Im Ortenaukreis spüren viele Menschen ein Erdbeben. Warum der Südwesten öfter bebt.

02.03.2026

So oft hat in Hessen 2025 die Erde gebebt
Umwelt

So oft hat in Hessen 2025 die Erde gebebt

Ein Beben im Taunusstein im Oktober 2025 war bis Wiesbaden spürbar – Schäden gab es keine. Wo die Erde in Hessen sonst noch (schwach) gewackelt hat.

27.01.2026

So oft hat die Erde 2025 in Baden-Württemberg spürbar gebebt
Beben-Bilanz

So oft hat die Erde 2025 in Baden-Württemberg spürbar gebebt

Mehr als 50 Messstationen wachen über den Südwesten: Baden-Württemberg ist laut Experten das erdbebenreichste Bundesland in Deutschland. Große Beben blieben 2025 aber aus.

01.01.2026

Erde bebt im Kreis Esslingen
Schwaches Erdbeben

Erde bebt im Kreis Esslingen

In der Nacht hat der Untergrund in Dettingen und Umgebung gewackelt. Das Beben war schwach - und doch das bisher stärkste in der Region.

09.12.2025

142 Erdbeben im vergangenen Jahr in Hessen registriert
Erdbeben

142 Erdbeben im vergangenen Jahr in Hessen registriert

Auch in Hessen bebt manchmal der Boden: 142 natürliche Erdbeben hat der Hessische Erdbebendienst 2023 erfasst. Eine Region sticht besonders hervor.

23.05.2024