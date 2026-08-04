Der Sommer bleibt anstrengend

Wieder Unwetterwarnung: Heftige Gewitter drohen im Südwesten

Die schwüle Hitze in Baden-Württemberg bleibt nicht ohne Folgen: Im ganzen Land drohen erneut schwere Unwetter. Wovor die Meteorologen warnen.

Der Wetterdienst gab eine erneute Unwetterwarnung für Baden-Württemberg hinaus (Archivbild). Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa
Der Wetterdienst gab eine erneute Unwetterwarnung für Baden-Württemberg hinaus (Archivbild).

Stuttgart (dpa/lsw) - Schwere Gewitter, teils extrem heftiger Starkregen mit Hagel und orkanartigen Böen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Nachmittag eine Unwetterwarnung für alle vier Regierungsbezirke veröffentlicht, die bis in die Nacht hinein gelten sollte. 

Es seien örtlich schwere Gewitter mit Böen von bis 110 Kilometern pro Stunde möglich. Zudem warnte der DWD vor extrem heftigen Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, vereinzelt 60 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Hagel könne Korngrößen um die drei Zentimeter erreichen. 

«Extreme Gefahr durch Blitzschlag, Hagel oder schwere Sturmböen», hieß es in der standardisierten Warnmitteilung vom DWD weiter. «Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.»

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