Wiesbaden richtet in der Innenstadt Tempo 30 und 40 ein

«Gerade an besonders unfallträchtigen Straßenabschnitten senkt eine Temporeduzierung das Unfallrisiko», ergänzte Kowol. Die Fraktionsgemeinschaft FWG/Pro Auto in der Stadtverordnetenversammlung kritisierte, Wiesbaden werde in eine Schneckenstadt verwandelt. Wer es ruhig haben wolle, solle nicht in die Innenstadt ziehen.