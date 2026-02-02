Wieso Schienen brechen

Frankfurt (dpa/lhe) - Straßen- und U-Bahnen fahren nicht wegen des Warnstreiks, dann wird in Frankfurt der S-Bahn-Tunnel gesperrt - für Pendler startete die Woche denkbar schlecht. Während der Verdi-Ausstand angekündigt war, kam die Sperrung bei der S-Bahn überraschend. Was war da los?

Ursache war laut Deutscher Bahn ein Schienenbruch im S-Bahnhof Konstablerwache. «Die Ursache für Schienenbrüche sind meist Verspannungen, zum Beispiel bei großer Hitze oder Kälte», erklärte ein Bahnsprecher der Deutschen Bahn (DB) der Deutschen Presse-Agentur.

Durch den Schienenbruch kam es seit den frühen Morgenstunden zu Einschränkungen im Frankfurter S-Bahnverkehr. Gegen 15.00 Uhr meldete die Bahn: «Die Reparaturarbeiten im S-Bahnhof Konstablerwache wurden erfolgreich abgeschlossen. Der reguläre Zugverkehr wird nun schrittweise wieder aufgenommen, es kann allerdings noch zu Verspätungen kommen.»

Nur ein Gleis

Den ganzen Streik-Tag lang stand wegen der Reparaturarbeiten zwischen Konstablerwache und Taunusanlage nur ein Gleis zur Verfügung. Dadurch fuhren die Züge der S1 ab Frankfurt Griesheim über Frankfurt-Süd nach Offenbach-Ost. Die S2 endete in Fahrtrichtung Dietzenbach vorzeitig in Frankfurt Griesheim und in der Gegenrichtung in Offenbach Hauptbahnhof. Die S5 fuhr nur bis Frankfurt Rödelheim. Die S6 endete vorzeitig in Frankfurt Hauptbahnhof.

Um mögliche Schäden an Schienen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, würden die Gleise regelmäßig inspiziert, gewartet und erneuert, so der Sprecher. Die Inspektionsintervalle richten sich nach der Belastung der Strecke. Sie liegen zwischen zwei und sechs Monaten.