Schlagermusik

Wildecker Herzbube und Fernsehkoch Reeh starten gemeinsam

Vom Herd auf die Bühne: Mirko Reeh tauscht die Kochjacke gegen die Herzbuben-Weste. Was den Fernsehkoch mit Schlagersänger Wolfgang Schwalm verbindet.

Gemeinsam kochen und singen - in Frankfurt gab das Duo aus dem «Wildecker Herzbuben» Wolfgang Schwalm und dem Fernsehkoch Mirko Reeh eine Kostprobe. Foto: Andreas Arnold/dpa
Gemeinsam kochen und singen - in Frankfurt gab das Duo aus dem «Wildecker Herzbuben» Wolfgang Schwalm und dem Fernsehkoch Mirko Reeh eine Kostprobe.

Frankfurt/Schwalmstadt (dpa) - Mit einem gemeinsamen Auftritt haben Wolfgang Schwalm (71) vom Schlagerduo «Wildecker Herzbuben» und Fernsehkoch Mirko Reeh (49) ihre Zusammenarbeit offiziell gestartet. «Wir machen das, weil wir Spaß haben», sagte Reeh in Frankfurt. Schwalm pflichtete ihm bei: Schon vor etwa 20 Jahren habe man gemeinsam eine erfolgreiche Fernsehsendung gemacht. «Und das hat so toll geklappt, sonst hätte ich mich auch gar nicht auf ihn eingelassen, weil ich wusste, da ist ein bestimmtes Potenzial da.» 

Musik spielte für den Fernsehkoch Mirko Reeh nach eigener Aussage schon immer in seinem Leben eine große Rolle. Foto: Andreas Arnold/dpa
Musik spielte für den Fernsehkoch Mirko Reeh nach eigener Aussage schon immer in seinem Leben eine große Rolle.

Musik habe in seinem Leben schon immer eine Rolle gespielt, sagte Reeh. Schon mit fünf Jahren habe er auf der Bühne gestanden und gesungen - zunächst im Kinderchor in Bad Hersfeld, aber auch als Solo-Sänger. «Ich habe auch Schlager gesungen, und irgendwann hat das Kochen überwiegt.» Ohne Musik ginge es für ihn gar nicht, so der Fernsehkoch. «Und ich habe kein Problem, mir ein Mikro zu schnappen und dann drauf los zu trällern.»

Das passende Kostüm gab es auch gleich

So wie der Fernsehkoch nach eigenen Worten gerne singt, bekannte auch Schwalm, dass er gerne kocht: Für Gerichte wie Gulasch oder Hackfleischsoße müsse er zu Hause an den Herd, denn nach den Worten seiner Frau bekomme die niemand so hin wie er, sagte Schwalm. 

Der Plan, zusammen aufzutreten, sei bei einer Blödelei am Telefon entstanden, so Reeh. Irgendwann hätten sie dann beide gesagt «Warum eigentlich nicht? So und jetzt heute live und Premiere.» Für die Auftritte erhielt er von Schwalm auch den passenden Dress: Er habe noch eine ihm zu klein gewordene Weste und einen Hut gehabt, sagte Schwalm. «Und so ist der Mirko eingekleidet und sieht aus wie ein Herzbube. Wolfgang und Mirko, die Herzileins.» Einige Anfragen habe man bereits - auch für den «Ballermann» auf Mallorca. 

Gibt es auch eine Tournee?

Erst vor wenigen Tagen hatte Schwalm die Pläne für gemeinsame Auftritte mit Reeh bekanntgegeben. «Das haben wir so vereinbart und das werden wir auch so machen», hatte Schwalm der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Wie eng die Zusammenarbeit sein werde, stehe noch nicht fest. Vielleicht gebe es nur «Auftritte hier und da», man habe aber auch über eine Tournee gesprochen. Reeh («Achtung Kontrolle!») ist laut «Bild»-Zeitung der Großneffe von Schwalms früherem Partner Wilfried Gliem. 

Auch zu Hause steht der «Wildecker Herzbube» Wolfgang Schwalm gerne mal am Herd. Foto: Andreas Arnold/dpa
Auch zu Hause steht der «Wildecker Herzbube» Wolfgang Schwalm gerne mal am Herd.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Duo «Wildecker Herzbuben» angekündigt, getrennte Wege zu gehen. Schwalm hatte damals in der «Bild» auf die Erkrankung seines Partners verwiesen und angekündigt, an einer Solo-Karriere als «Der Herzbube Wolfgang» zu arbeiten. Bekannt wurde das Duo mit dem 1989 veröffentlichten Hit «Herzilein». Das erste richtige Konzert fand im April 1990 in einem Café im nordhessischen Schwalmstadt statt.

