Sperrung A8/A81

Windradtransport am Stuttgarter Kreuz: Strecke wieder frei

Ein 90 Meter langer Windradflügel stoppte am Stuttgarter Kreuz den Verkehr. Warum der Schwertransporter liegen blieb und wie er schließlich weiterrollen konnte.

Der Schwertransporter mit Windkraftflügel konnte seine Fahrt in der Nacht wieder aufnehmen. Foto: Andreas Rosar/dpa
Der Schwertransporter mit Windkraftflügel konnte seine Fahrt in der Nacht wieder aufnehmen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach stundenlangen Behinderungen am Stuttgarter Kreuz ist die Verbindung zwischen der A8 aus Karlsruhe zur A81 Richtung Singen wieder frei. Wie die Polizei mitteilte, konnte der liegengebliebene Schwertransport mit einem Windradflügel in der Nacht seine Fahrt fortsetzen. 

Der rund 90 Meter lange Schwertransport war demnach am Freitag auf der Überleitung zwischen den beiden Autobahnen liegen geblieben und hatte die Strecke blockiert. Grund war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt am Transporter. 

Nach der Reparatur setzte das Gespann seine Fahrt in der Nacht zu Samstag fort. Anschließend wurde die Sperrung aufgehoben und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Ziel des Schwertransports ist ein Windpark in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis.

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