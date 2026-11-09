Winterzeit ist Lesezeit: Kinder zieht es in Büchereien

Wiesbaden (dpa/lhe) - In hessischen Bibliotheken kann sich über junge Leserinnen und Leser gefreut werden: So liegt etwa in Frankfurt der Anteil der Leserinnen und Leser in der Altersgruppe bis zwölf Jahren bei über 38 Prozent, wie die Stadt mitteilt, die über 18 öffentliche Bibliotheken und eine Fahrbibliothek verfügt. Auch in Darmstadt ist etwa jeder dritte Bücherwurm ein Kind.

In Fulda liegt der Anteil der Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren in der Landes- und Stadtbibliothek zwar nur bei knapp zehn Prozent, die Tendenz ist laut Mitteilung der Stadt jedoch steigend. In den Büchereien in der osthessischen Stadt sind die rund 40-Jährigen am häufigsten vertreten. Generell zieht es in Hessen vor allem Mädchen und Frauen in die Büchereien.

Von Corona erholt

Insgesamt haben sich die hessischen Bibliotheken von dem pandemiebedingten Einbruch erholt, letztes Jahr lag die Zahl der entliehenen Medien sogar erstmals über dem Niveau von 2019. In diesem letzten Vor-Corona-Jahr waren insgesamt 15,74 Millionen Entleihungen registriert worden, wie der Deutsche Bibliotheksverband mitteilt. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 sackten die Zahlen ein, seit 2022 gehen sie wieder kontinuierlich nach oben und gipfelten 2025 in 15,91 Millionen entliehenen Medien.

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Zudem wurden 2025 knapp 5,98 Millionen Besuche gezählt, auch diese Zahl steigt seit 2022 wieder, sie hat allerdings bisher nicht das Vor-Corona-Niveau von 2019 erreicht (6,40 Millionen). Die Macher der Deutschen Bibliotheksstatistik schränken bei ihren Angaben ein, dass Bibliotheken an der statistischen Erhebung freiwillig teilnähmen und daher kein Anspruch auf Vollständigkeit der Zahlen bestehe.

E-Books als Ausnahme

Vor allem, wenn es draußen früh dunkel wird, füllen sich Hessens insgesamt 213 öffentliche Bibliotheken mit ihrem Bestand von 4,63 Millionen physischen Medien wie Büchern, DVDs oder Spielkonsolen, hinzu kommen virtuelle Angebote. «Die ausleihstärksten Monate sind im Zeitraum September bis März», heißt es von der Stadt Kassel. In Fulda kommen die meisten Leser im Januar und Februar, auch in Darmstadt mit ihren drei Stadtbibliotheken und einer Fahrbibliothek werden besonders in den Wintermonaten rege Bücher ausgeliehen, es gibt allerdings eine Ausnahme: Elektronische Bücher sind im Sommer - vor allem in den langen Ferien - beliebter als im Winter.

In der südhessischen Stadt sowie in Frankfurt sind bei den erwachsenen Lesern vor allem Bücher beliebt, deren Titel in den aktuellen Bestsellerlisten stehen. Reiseführer, Krimis und natürlich Kinderbücher werden ebenfalls gerne zum Schmökern mit nach Hause genommen. Auch in Wiesbaden wird laut Mitteilung der Stadt am liebsten zu Krimis gegriffen, Renner sind hierbei die Thriller von Freida McFadden, Sebastian Fitzek und Jussi Adler-Olsen. Der derzeit beliebteste Roman abseits vom Krimi-Genre stammt von Caroline Wahl, es ist ihr Buch «Die Assistentin».

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