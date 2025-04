Über 110 Einrichtungen nehmen an Nacht der Bibliotheken teil

Wiesbaden (dpa/lhe) - Viele Bibliotheken in Hessen werden am Freitagabend an der «Nacht der Bibliotheken» teilnehmen und ein Abendprogramm anbieten. In Hessen wollen über 110 Einrichtungen ihre Türen über die normalen Öffnungszeiten hinaus offen lassen, teilte die Sprecherin des Deutschen Bibliotheksverbandes, Kristin Bäßler, mit.