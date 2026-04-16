Upgrade für Ausleih-App: Weinheimer Stadtbibliothek baut digitales Angebot aus
Die Ausleih-App „Onleihe“ der Stadtbibliothek Weinheim wird weiter verbessert. Auf die Nutzer warten mehr Funktionen und neuer Komfort.
Weinheim. Die Stadtbibliothek in Weinheim baut ihr digitales Angebot aus. Wie die Stadt mitteilt, wird die App „Onleihe“ ab Mittwoch, dem 22. April auf die neue Version 3.0 umgestellt. Mithilfe der App können aktive Mitglieder digitale Medien der Bibliothek ausleihen. Zudem soll die Ausleihe durch weitere Verbesserungen noch nutzerfreundlicher werden. Die bisherige Version 2.0 der App funktioniert ab der Umstellung nicht mehr.
Zu den Neuerungen gehören unter anderem eine unbegrenzte Merkliste sowie eine Leihhistorie, die einen Überblick über bisherige Ausleihen ermöglicht. Das digitale Angebot der Onleihe umfasst derzeit über 57.000 Medien, darunter Bücher, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften.
Die Mitgliedschaft der Bibliothek im Verein Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. ermöglicht dieses umfangreiche Portfolio. Alle Inhaber einer Metropolcard sowie eines regulären Bibliotheksausweises können die Onleihe nutzen. In der Stadtbibliothek liegt zusätzliches Informationsmaterial aus. Bei weiteren Rückfragen zur Umstellung oder Nutzung der neuen App steht das Bibliotheksteam gerne zur Verfügung. (sig)